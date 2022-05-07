Новости – Политика
Политика
В Швеции выступили против вступления страны в НАТО
7 мая, 2022 12:49
1 мин
1 мин
Pixabay
Швеция не должна вступать в НАТО даже в том случае, если Финляндия примет решение присоединиться к альянсу. Об этом заявила глава шведской Партии зеленых Мэрта Стеневи.
Отвечая на вопрос в интервью Шведскому радио, должна ли страна присоединиться к альянсу, Стеневи высказала мнение, что Швеция должна «иметь возможность выбирать партнеров по обороне» и необходимости вступать в НАТО нет.
Она отметила, что в Партии зеленых внимательно наблюдают за дебатами по этому вопросу в соседней Финляндии. Однако позиция Хельсинки не должна влиять на решение Швеции, пишет «ПолитЭксперт».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости