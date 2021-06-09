В Швейцарии арестован связанный с Кремлем «негласный владелец» политического Telegram-канала
Российского бизнесмена Владислава Клюшина арестовали в Швейцарии по запросу США. Американские власти направили запрос на его экстрадицию.
Арест предпринимателя подтвердили агентству AFP в швейцарском Федеральном департаменте юстиции и полиции. О том, что Клюшин действительно был задержан по запросу США, рассказал «Открытым медиа» источник, близкий к руководству Минобороны.
США обратились к Швейцарии с просьбой об экстрадиции 20 марта. 21 марта Клюшина задержали.
Он был не согласен на выдачу США и подал апелляцию. В ней истец объяснял, что «обладает ценными секретными знаниями о России для запрашивающего экстрадиции государства», а преступления, в которых его обвиняют, лишь предлог для выдачи иностранному государству. Жалоба на арест была отклонена.
AFP сообщает, что США обвиняют Клюшина в инсайдерских сделках на десятки миллионов долларов.
В Кремле заявили, что знают о задержании из сообщений СМИ. Комментируя близость Клюшина к российским властям, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: «А что касается его близости к российским властям, близки все граждане нашей страны. Помощь в защите интересов наших граждан за рубежом оказывает МИД».
О Клюшине широко стало известно, когда издание «Проект» и журналист Максим Кононенко назвали бизнесмена негласным владельцем Telegram-канала «Незыгарь», который ведется анонимно и публикует политические инсайды. У канала более 335 тысяч подписчиков, в том числе высокопоставленных чиновников. Сам Клюшин отрицал причастность к ресурсу. Он подал иск против издания - суд обязал «Проект» удалить данные, что Клюшин - держатель «Незыгаря».