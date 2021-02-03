Политика

Осенью 2021 года, когда в стране состоятся выборные кампании разного уровня, в нескольких регионах России будет введена система дистанционного электронного голосования. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2021 года наряду с традиционным голосованием пройдёт в шести регионах, в том числе в Москве. В ближайшее время начнётся сбор заявок от субъектов Российской Федерации», – цитирует Памфилову Telegram-канал «ЦИК России».

Ранее сообщалось о том, что электронное голосование может появиться во всех регионах России только к 2024 году.