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Политика
В Северной Корее обиделись на слова Джо Байдена о национальной угрозе
2 мая, 2021 11:40
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Chao Zhongshe/XinHua/Globallookpress
В Министерстве иностранных дел КНДР резко отреагировали на слова президента США Джо Байдена, охарактеризовавшего Северную Корею, как угрозу для страны и всего мира.
Словно подтверждая его слова, северокорейское дипломатическое ведомство пообещало Байдену серьезные последствия. Официальный Пхеньян, при этом, продолжает упрекать Вашингтон в «ядерном шантаже».
Свою резонансную речь лидер Соединенных Штатов произнес перед Конгрессом. Как сообщает портал TUT.BY, ранее стало известно о том, что США не планирует заключать какие-либо крупные соглашения с КНДР и будет продолжать политику сдерживания.
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