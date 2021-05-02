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Политика

В Северной Корее обиделись на слова Джо Байдена о национальной угрозе

Кирилл Савушкин
2 мая, 2021 11:40
1 мин
Кирилл Савушкин
2 мая, 2021 11:40
1 мин
Chao Zhongshe/XinHua/Globallookpress
Chao Zhongshe/XinHua/Globallookpress

В Министерстве иностранных дел КНДР резко отреагировали на слова президента США Джо Байдена, охарактеризовавшего Северную Корею, как угрозу для страны и всего мира.

Словно подтверждая его слова, северокорейское дипломатическое ведомство пообещало Байдену серьезные последствия. Официальный Пхеньян, при этом, продолжает упрекать Вашингтон в «ядерном шантаже».

Свою резонансную речь лидер Соединенных Штатов произнес перед Конгрессом. Как сообщает портал TUT.BY, ранее стало известно о том, что США не планирует заключать какие-либо крупные соглашения с КНДР и будет продолжать политику сдерживания.

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Северная Корея
Джо Байден
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