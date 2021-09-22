В сети появились подробности о «хорошем» кандидате Олеге Леонове

Политика

В сети Facebook появились негативные факты о кандидате-самовыдвиженце Олеге Леонове. Жители ЦАО были подвержены активной пропаганде его светлых идей по отмене платных парковок для резидентов, присвоении статуса объекта культурного наследия 20 зданиям, закона против нарушителей тишины, а также изменений закона «112».

За самовыдвиженца агитировали голосовать даже по сотовой связи, и это принесло достойные плоды: Олег Леонов выиграл выборы в Центральном одномандатном избирательном округе № 208. Однако нашлись люди, которые разобрались в его действиях.

Житель Центрального округа Анна Уварова пишет в открытом письме от всех жителей ЦАО, что Олег Леонов использует название «ЛизаАлерт» в корыстных целях. По её словам, этого человека до предвыборной кампании никто не знал, однако как только речь зашла о выборах, все подъезды, столбы, остановки обклеили его фотографиями в костюме поискового отряда.

Она указала, что независимый кандидат получил деньги на свою предвыборную кампанию от «Единой России» - в размере 32 млн рублей, и подчеркнула, что его штабом руководил бывший чиновник из Московской области Александр Молвинских. «Браслеты безопасности», которые Леонов собирался раздать, были отданы в коммерческую политтехнологическую фирму, уверяет Уварова.

По поводу одного из пунктов избирательной кампании Леонова, а именно борьбу за сохранение культурных ценностей Москвы, Уварова отметила, что кандидат в Госдуму игнорировал обращения граждан по волнующим их проблемам. Он ничего не предпринял, чтобы остановить снос исторических зданий на Ивановской горке и в Немецкой слободе, пресечь попытки властей по передаче здания Городской клинической больницы №6 под коммерческую застройку, а также варварских строительных работ в Хамовниках.

Автор письма уверяет, что Олег Леонов нечестно победил на выборах, заручившись поддержкой единороссов и мэрии Москвы.

Аналогичные жалобы на Леонова содержатся и в посте москвички из ЦАО Елены Ткач. Она назвала Олега Леонова собянинским кандидатом, опубликовавшим «фиктивные списки якобы поставленных им на охрану исторических зданий и приписал себе чужие заслуги». Она указала, что те здания, которые «отстоял» Леонов уже давно являлись объектами культурного наследия. «К написанию заявок о постановке на государственную охрану господин Леонов не имел никакого отношения», - пишет Ткач.