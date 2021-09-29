В Санкт-Петербурге состоится первое заседание ЗакСобрания нового созыва
Первое заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва пройдёт в Мариинском дворце 29 сентября. Сегодня избранные депутаты в ходе единого голосования получили удостоверения в зале Ротонда.
Заседание будет вести депутат от КПРФ Борис Зверев. Затем на сцене появится новый спикер. По информации телеграм-канала «Ротонда», это будет вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский, который встретился с представителями разных фракций в Законодательном собрании и попросил поддержать его на первом заседании.
Выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Петербургский парламент избирается сроком на пять лет, в его состав входят 50 депутатов, из которых 25 избирались по партийным спискам и еще 25 - по одномандатным округам.
В соответствии с утверждёнными результатами голосования на выборах, которые проходили с 17 по 19 сентября 2021 года, в городской парламент попали представители шести партий, а также один самовыдвиженец. Депутатские мандаты распределены следующим образом: «Единая Россия» – 29, КПРФ – семь, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – пять, «Новые люди» – три, ЛДПР – три, «Яблоко» – два. В новый состав ЗакСобрания не вошли кандидаты от «Партии роста» и «Российской партии свободы и справедливости», поскольку не перешли 5%-ный барьер.