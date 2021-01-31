В Санкт Петербурге задержали журналиста газеты «Коммерсантъ»

Общество

В Санкт-Петербурге задержан сотрудник «Коммерсанта» Олег Дилимбетов. По словам самого журналиста, его задержали на Пионерской площади. Сотрудник, при этом, не представился.

Дилимбетова отвели в автобус со словами «Достал тут бегать». В каком направлении движется автобус пока неизвестно.

Также стало известно о задержании в центре города журналистки в ярком жилете PRESS и с наклейками. Издание уточняется.