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Политика
В российском МИДе заявили о нежелании дипломатов США работать
30 апреля, 2021 18:24
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ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
Представители Министерства иностранных дел РФ прокомментировали отказ посольства США в Москве выдавать россиянам визы в большинстве случаев.
Как гласит мнение ведомства, опубликованное в Facebook: «Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать».
Официальной причиной ограничения выдачи виз россиянам в американском посольстве называют сокращение количества сотрудников за счет запрета нанимать на работу жителей России. Об этом сообщает Lenta.ru.
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