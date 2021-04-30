В российском МИДе заявили о нежелании дипломатов США работать

Политика

Представители Министерства иностранных дел РФ прокомментировали отказ посольства США в Москве выдавать россиянам визы в большинстве случаев.

Как гласит мнение ведомства, опубликованное в Facebook: «Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать».

Официальной причиной ограничения выдачи виз россиянам в американском посольстве называют сокращение количества сотрудников за счет запрета нанимать на работу жителей России. Об этом сообщает Lenta.ru.