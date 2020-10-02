В российском МИДе поставили под сомнение профессионализм постпреда США

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Российский МИД был вынужден персонально ознакомить постпреда США на Конференции по разоружению Р.Вуда с российскими инициативами по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК). В ведомстве отметили, что МИД уже начал сомневаться в профессионализме Вуда после того, как на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при отделении ООН в Женеве постпред США заявил, что инициативы ПГВК ему не знакомы.

Знакомя Вуда с ситуацией, российский МИД напомнил, что ещё со времён СССР Москва десятилетиями «неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве», передает ИА REGNUM.

Также МИД напомнил, что шесть лет назад на конференции Россия предоставила обновлённую версию проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применении силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

«Присутствовавший при этом Р. Вуд, видимо, просто забыл о данном факте», — отметили в МИД РФ.