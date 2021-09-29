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Политика
В российском городе захотели ввести лимит на численность собак и котов
29 сентября, 2021 19:37
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Youtube / Редакция
В Саратове мэр города Михаил Исаев предложил ввести ограничения на число домашних животных. Таким образом градоначальник надеется решить проблему с бездомными животными.
Мэр считает, что лимиты на численность питомцев на территории коммерческих предприятий (автостоянки, стройплощадки) и в жилых секторах поможет в решении проблем с бродячими животными. Прежде всего, по словам Исаева, мера должна затронуть собак, передаёт РИА «Новости».
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