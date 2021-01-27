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В российском городе Вечный огонь оказался не таким уж и вечным и потух
27 января, 2021 23:40
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Pixabay
Администрация города Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе сообщила, что на местной площади Памяти будет потушен Вечный огонь. Причина заключается в сильных морозах, из-за которых требуется временно прекратить подачу газа.
«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы сегодня в 22:45 (20:45 мск) работниками ООО "Газтехсервис" в связи с низкой температурой воздуха на площади Памяти временно отключена подача газа в систему, снабжающую Вечный огонь», - сообщила администрация.
Отмечается, что подача газа, а соответственно и работа Вечного огня, будет восстановлена при потеплении.
«ТАСС» отмечает, что ночью 28 января в городе ожидается мороз до минус 41 градуса Цельсия. Днём - минус 29 градусов.
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