В российском городе Вечный огонь оказался не таким уж и вечным и потух

Политика

Администрация города Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе сообщила, что на местной площади Памяти будет потушен Вечный огонь. Причина заключается в сильных морозах, из-за которых требуется временно прекратить подачу газа.

«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы сегодня в 22:45 (20:45 мск) работниками ООО "Газтехсервис" в связи с низкой температурой воздуха на площади Памяти временно отключена подача газа в систему, снабжающую Вечный огонь», - сообщила администрация.

Отмечается, что подача газа, а соответственно и работа Вечного огня, будет восстановлена при потеплении.

«ТАСС» отмечает, что ночью 28 января в городе ожидается мороз до минус 41 градуса Цельсия. Днём - минус 29 градусов.