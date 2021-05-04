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В России прокомментировали «расследование» западных СМИ о русских в ЦАР

Кирилл Голубев
4 мая, 2021 21:41
2 мин
Кирилл Голубев
4 мая, 2021 21:41
2 мин

Генеральный директор «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов прокомментировал вброс иностранных СМИ о российских инструкторах в Центральноафриканской республике.

Он заявил в социальных сетях, что поражен поведением французских журналистов, создающих фейки о российских инструкторах, чтобы компенсировать собственный провал

«Десятки лет ЦАР жили в хаосе и постоянной войне, поддерживаемой Францией, но сейчас всё изменилось благодаря помощи со стороны России». – напомнил Иванов

«Российские инструктора отлично обучили армию, полицию и жандармерию ЦАР - это факт, который подтверждают десятки тысяч людей, выходящих на митинги поддержки во всех уголках ЦАР. Люди кричат слова благодарности России! Это реальность, которую видят все, кто знает правду о ситуации в стране» - подчеркнул глава СОМБ.

Александр Иванов не впервые разоблачает подобные информационные кампании. Ранее он пригрозил разбирательством газете Liberation, которая также опубликовала материал с анонимными свитедельствами против российских инструкторов в ЦАР.

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