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В России проходят акции за Навального: в Хабаровске люди попали под дубинки ОМОНа

Сергей Михневич
23 января, 2021 09:20
1 мин
Сергей Михневич
23 января, 2021 09:20
1 мин
Хабаровск
Flickr.com

Сегодня, 23 января, в Хабаровске полиция задержала несколько человек на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В числе задержанных — координатор регионального штаба Алексей Ворсин, журналисты Сергей Плотников и Данила Куликов, председатель отделения Либертарианской партии в Хабаровске Артем Мозгов.

Хабаровчане, которые с лета прошлого года выходили протестовать с требованиями вернуть им арестованного губернатора Сергея Фургала, традиционно собрались на площади Ленина. По оценке СМИ, на улицы города вышли около тысячи человек.

Митинги в поддержку Навального провели и в Комсомольске-на-Амуре, Чите, Магадане, Южно-Сахалинске и Владивостоке. В двух последних городах также прошли массовые задержания, сообщает Росбалт.

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Навальный
Протесты
Хабаровск
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