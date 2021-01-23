Политика

Сегодня, 23 января, в Хабаровске полиция задержала несколько человек на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В числе задержанных — координатор регионального штаба Алексей Ворсин, журналисты Сергей Плотников и Данила Куликов, председатель отделения Либертарианской партии в Хабаровске Артем Мозгов.

Хабаровчане, которые с лета прошлого года выходили протестовать с требованиями вернуть им арестованного губернатора Сергея Фургала, традиционно собрались на площади Ленина. По оценке СМИ, на улицы города вышли около тысячи человек.

Митинги в поддержку Навального провели и в Комсомольске-на-Амуре, Чите, Магадане, Южно-Сахалинске и Владивостоке. В двух последних городах также прошли массовые задержания, сообщает Росбалт.