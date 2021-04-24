В России появятся электронные патенты для трудовых мигрантов

Политика

В России могут ввести электронные патенты для трудовых мигрантов. Об этом сообщил пресс-центр Министерства внутренних дел (МВД) России.

В ведомстве сообщили, что патент будет представлять из себя карту с электронным носителем информации.

Сейчас специалисты ведомства готовят специальную нормативную базу и проекты приказов, которые направлены на обновление административного регламента МВД по оформлению и выдаче патентов, утверждение соглашения между сотрудниками ведомства и правительством региона. Кроме того, разрабатывается форма бланка будущего электронного патента.

Первые патенты будут выданы иностранцам, работающим в Москве, пишет ТАСС .