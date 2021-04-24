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Политика
В России появятся электронные патенты для трудовых мигрантов
24 апреля, 2021 12:02
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Komsomolskaya Pravdav/Globallookpress.com
В России могут ввести электронные патенты для трудовых мигрантов. Об этом сообщил пресс-центр Министерства внутренних дел (МВД) России.
В ведомстве сообщили, что патент будет представлять из себя карту с электронным носителем информации.
Сейчас специалисты ведомства готовят специальную нормативную базу и проекты приказов, которые направлены на обновление административного регламента МВД по оформлению и выдаче патентов, утверждение соглашения между сотрудниками ведомства и правительством региона. Кроме того, разрабатывается форма бланка будущего электронного патента.
Первые патенты будут выданы иностранцам, работающим в Москве, пишет ТАСС .
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