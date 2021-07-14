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Политика
В России пообещали жесткий ответ саммит «Крымской платформы»
14 июля, 2021 13:19
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Pixabay
В России пообещали жесткий ответ саммит «Крымской платформы». С таким заявлением выступила российская делегация на заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящим в Душанбе.
Инициированный Киевом при поддержке Запада саммит «Крымской платформы» получит жесткий ответ. Российская сторона подчеркнула, что поддержка некоторых западных стран этой провокации говорит не только об их намерениях продвигать дальше русофобскую линию, но и наращивать ее, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Создание «Крымской платформы» - не вернет Украине полуостров. Об этом в интервью «Русской планете» заявил постоянный представитель Крыма при президенте Георгий Мурадов.
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