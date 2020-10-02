В России назвали обвинения Алексея Навального в адрес Владимира Путина «аморальными»

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал обвинения оппозиционера Алексея Навального в адрес российского лидера Владимира Путина «аморальными».

«Я даже не берусь спрашивать, зачем это нужно Путину. Я имею в виду, что это абсурдно в принципе. Но я бы сказал, что даже заявления не только со стороны Навального, но и многие другие заявления, которые мы слышим по этому поводу, они оскорбительны. Аморально даже намекать», — сказал дипломат. Так он отреагировал на заявление Навального о том, что к его отравлению якобы причастно руководство России, сообщает «Интерфакс».

Напомним, Навальный уверен, что к его отравлению причастен президент России Владимир Путин. У него нет других версий произошедшего.

В интервью Der Spiegel Навальный сказал: «Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин...».

После курса лечения в Германии Навальный планирует вернуться в Россию.