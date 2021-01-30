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Политика

В России начали публиковать данные силовиков, задерживающих протестующих

Сергей Михневич
30 января, 2021 11:42
1 мин
Сергей Михневич
30 января, 2021 11:42
1 мин
В России начали публиковать данные силовиков, задерживающих протестующих
Русская планета

Стало известно, что в мессенджере Telegram появился канал, в котором публикуются персональные данные силовиков, проводящих задержания участников протестных митингов.

Авторы телеграм-канала используют компьютерные программы для распознавания лиц, а также специализированные базы данных, утекшие в Сеть. Аудитория канала составляет уже 8,5 тыс человек, пишет Коммерсантъ.

Как отмечается в публикации, это может угрожать безопасности правоохранителей и их родственников. Ранее вв Госдуму был внесен законопроект, позволяющий скрывать персональные данные судей, силовиков, сотрудников контролирующих органов и близких им людей. пишет Московский комсомолец.

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