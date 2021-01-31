В России количество задержанных на протестных акциях достигло 2834

Политика

Сегодня, 31 января, сотрудники правоохранительных органов в ходе несогласованных протестных акций в России уже задержали 2834 человека.

Данные актуальны по состоянию на 16:00 мск, подсчёт задержанных ведёт правозащитный проект «ОВД-Инфо». Лидером по числу задержаний остаётся Москва - 726. В Санкт-Петербурге в автозавки увели 437 человек. 194 участника протестной акции задержали в Красноярске, 120 — во Владивостоке, 112 — в Нижнем Новгороде, 103 — в Новосибирске, 90 — в Новокузнецке, 68 — в Перми, 54 — во Владимире и 53 — в Сочи, пишет NEWS.ru.