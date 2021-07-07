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Политика
В России испытали способную уничтожать цели в космосе систему ПВО нового поколения
7 июля, 2021 11:06
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Roscosmos/via Globallookpress.com
В России прошли успешные испытании зенитно-ракетной системы ПВО нового поколения С-500 «Прометей». Об этом заявил начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ Сергей Бабаков.
Испытания проходили с боевыми пусками зенитных управляемых ракет по воздушным мишеням. С-500 позволяют уничтожать аэродинамические и баллистические цели, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе и в ближнем космосе.
Отмечается, что в мире аналогов этой системы на сегодняшний день не существует.
Бабаков также сообщил, что С-500 «Прометей» планируется к поступлению на вооружение зенитных ракетных войск в ближайшее время, пишет «ПолитЭксперт».
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