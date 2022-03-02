Новости – Политика
Политика
В России анонсировали бессрочные митинги против происходящего в Украине
2 марта, 2022 17:10
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В российских городах могут начаться антивоенные митинги в связи с вводом войск РФ в Украину. К акциям «для прекращения войны» призвал политик Алексей Навальный, находящийся в заключении во Владимирской области.
По словам оппозиционера, в первые дни акций протестующих может оказаться не очень много, но противники военных действий должны заявлять свою позицию.
«Но мы должны, стиснув зубы и поборов страх, выходить и требовать прекращения войны», — говорится в сообщении на странице Навального в Instagram.
Согласно предложению политика, россиянам нужно выходить на центральные площади своих городов в 19:00 по будням и в 14:00 по выходным.
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