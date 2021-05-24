В Риге вслед за белорусским флагом сняли и российский

Политика

Власти Риги сняли российский флаг и заменили его символикой Олимпийского комитета России.

Речь идет о флагах участников чемпионата мира по хоккею в центральной части города, которые по решению властей установили возле одной из гостиниц, в которой живут игроки сборных.

Замену флага объяснили требованиями Всемирного антидопингового агентства. Из-за ограничительных мер российские спортсмены не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом, гимном и другими национальными символами страны. На ЧМ спортсмены из России выступают в качестве команды Олимпийского комитета России, вместо флага используется символика комитета, а вместо гимна — музыкальный фрагмент из Концерта № 1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.

Ранее возле рижской гостиницы сняли государственный флаг Беларуси. Вместо него вывесили бело-красно-белый флаг, который использует оппозиция, сообщает РБК.

Ранее сообщалось о том, что под произведение Чайковского хотят награждать российских спортсменов на Летних Олимпийских играх.