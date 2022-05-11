В принятии Херсонской области в состав РФ возник «затык» - референдум нужен, но его не будет

Политика

Вопрос о присоединении Херсонской области к России может быть рассмотрен только если такое желание изъявят жители региона. Такую позицию озвучили в Кремле. В самой же Херсонской области, судя по всему, проводить никаких референдумов по этому поводу не планируют.

Ранее власти Херсонской области, назначенные после перехода региона под контроль войск РФ, заявили о намерении попроситься в состав России. По словам замглавы военно-гражданской областной администрации Кирилла Стремоусова, регион направит просьбу о присоединении президенту РФ Владимиру Путину.

В Кремле отметили, что инициативы о присоединении должны проходить только с санкции самих жителей региона.

«Безусловно, быть или не быть такому обращению должны решать все-таки жители Херсонской области, и определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что «подобное судьбоносное решение» должно быть принято с соблюдением всех юридических тонкостей и «быть абсолютно легитимным».

Стремоусов же ранее уже заявлял, что в Херсонской области «никаких референдумов» проводится не будет. Регион рассчитывает присоединиться исключительно на основании обращения.

Песков от вопроса про референдум о присоединении Херсонской области к РФ предпочёл уклониться.

«Я сказал то, что я хотел сказать. Я не говорил ничего про референдум», - заявил он, отвечая на вопрос про необходимость провести референдум.

У него уточнили, считают ли в Кремле, что правильнее в данном случае для решения вопроса было бы провести референдум.

«Я сказал то, что я хотел сказать. Я не говорил ничего про референдум», - сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь Кремля охарактеризовал переговоры с Украиной. Об этом рассказывает «360».