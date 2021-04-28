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Политика

В правительстве заговорили об избытке российских регионов

Артем Денисов
28 апреля, 2021 00:02
1 мин
Артем Денисов
28 апреля, 2021 00:02
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что существующее количество регионов (85) стране не нужно.

«Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», — заявил он. По его словам, такие регионы необходимо объединять с соседями, «и пусть губернаторы ими занимаются». «Или Курган — почему курганцы должны жить хуже тюменцев? У одних есть нефтяные доходы, у других нет, у нас что, это жители другой страны?» — отметил вице-премьер.

«Точкой роста» Хуснуллин называет агломерации, созданию которых и мешает административное деление.

Вице-премьер отметил, что его слова являются «мнением», а не официальной позицией. По словам представителя Хуснуллина, «вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается», сообщает РБК.

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