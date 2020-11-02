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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал Министерствам страны ряд поручений по развитию Арктики. Одно из ключевых – развитие транспортной инфраструктуры в российской части северной полярной области Земли.

До 31 мая следующего года ведомства должны представить Правительству стратегию развития портовой, железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры. По плану, составленному Минтрансом, Минвостокразвитием и «Росатомом», транспортная инфраструктура Арктики будет развиваться вплоть до 2035 года.

«Она позволит обеспечить комплексное решение задачи и создать условия для увеличения объемов перевозок экспортных и транзитных грузов по Северному морскому пути», – говорится на сайте кабмина.

Помимо этого, вышеперечисленные ведомства вместе с Минэнерго должны будут представить к 4 декабря долгосрочный прогноз грузопотока в акватории Арктической зоны России.

Мишустин считает, что российская часть Арктики остается вне поля зрения, что не есть хорошо. По его мнению, активное развитие этого района позволит решить не только экономические вопросы, но и обеспечит национальную безопасность страны.

Кроме того, к 25 декабря Минстранс, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития и «Росатом» должны внести в Правительство предложения по предстоящему наращиванию российского ледокольного флота, что позволит обеспечить круглогодичную и безопасную навигацию в акватории Северного морского пути, в том числе в восточном направлении.