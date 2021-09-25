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Политика
В правительстве Крыма готовятся новые отставки
25 сентября, 2021 13:03
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glava.rk. gov.ru/Global Look Press
В Совете министров Крыма готовятся новые отставки. Об этом сообщил источник в правительстве региона.
По его словам, кадровые решения грядут уже в ближайшее время. Они коснутся руководителей ряда министерств. В частности, должности может лишиться министр транспорта республики Евгений Исаков.
Также под вопросом дальнейшая работа руководителей еще нескольких министерств. Планируется сократить число вице-премьеров, не исключено, что ротации коснутся и глав некоторых городов республики, пишет «РИА Новости».
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