Новости – Политика
Политика
В посольство РФ в Австралии доставили конверты с белым порошком
3 марта, 2022 10:50
1 мин
1 мин
Pixabay
Российское посольство в Австралии получило странное сообщение - два конверта с белым порошком. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются определить состав содержимого.
Известно, что сотрудники дипломатического представительства получили «послание» в этот четверг. Обнаружив после вскрытия конверта неизвестное вещество, они не стали сами прояснять, что к чему, и рассказали о «подарке» экстренным службам. На место прибыли даже пожарные. Установить содержимое всё еще не удалось.
В генконсульстве РФ в Сиднее пояснили, что им часто приходится сталкиваться с угрозами в свой адрес, в основном в социальных сетях, но дипломаты и работники консульства продолжают трудиться в штатном режиме, передает ТАСС.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости