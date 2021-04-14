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Политика

В последние 10 дней апреля произойдет обсуждаемая с 2020 года отставка

Лилия Караева
14 апреля, 2021 18:06
1 мин
Лилия Караева
14 апреля, 2021 18:06
1 мин
Мужчина на берегу моря
Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в последнюю декаду апреля. Оппозиция требовала его ухода с конца 2020 года - политику ставят в вину результаты военного конфликта в Нагорном Карабахе, после которого страна лишилась территорий.

Об отставке сообщил сам Пашинян во время правительственного часа в парламенте.

«В последние 10 дней апреля я уйду в отставку», - сказал он.

Выборы нового премьера пройдут на седьмой день после отставки. Его кандидатуру на этот пост выдвинет фракция «Мой шаг», но Пашиняна не выберут премьером. Во второй раз сценарий повторится.

Затем парламент Армении будет распущен. 20 июня пройдут досрочные парламентские выборы, сообщает «Интерфакс».

Ранее Пашинян назвал главу России Владимира Путина президентом Франции.

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Апрель
Отставка
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