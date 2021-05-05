В Португалии дали понять о ненужности Украины в НАТО

Политика

Киев не может рассчитывать на вступление в НАТО.

Как сообщил глава Минобороны Португалии Жоау Гомеш Кравиньу, внутри Украины не достигнут консенсус относительно присоединения к Североатлантическому альянсу, а потому говорить о вступлении страны в НАТО преждевременно.

«В случае Украины, я считаю, консенсус относительно членства Украины в НАТО должен быть более глубоким», — отметил министр.

Ранее президент Польши Анджей Дуда говорил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет обсуждаться на саммите Североатлантического альянса в июне, сообщает «Рен ТВ».