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Политика
В Польше предложили ввести новый пакет санкций против России
16 октября, 2021 09:52
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Pixabay
Польский институт международных исследований предложил Евросоюзу ввести новый пакет санкций. Об этом говорится в бюллетене правительственного центра.
Решение объясняется якобы «агрессивной внешней политикой» Москвы против стран ЕС. В качестве наиболее эффективных мер называются санкции в энергетической и банковской сферах.
Также рекомендуется усилить поддержку гражданского общества в России через социальные сети, российские СМИ и НПО, пишет «RT».
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