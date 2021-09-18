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Политика
В Польше готовятся к новой «атаке» Беларуси
18 сентября, 2021 09:57
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Youtube / Global News
На территории Беларуси находится более 10 тысяч мигрантов из арабских стран. Все эти люди попытаются нелегально прорваться на территорию стран ЕС. Об этом заявил премьер-миинстр Польши Матеуш Моравецкий.
«Согласно нашим данным, в Беларуси более 10 000, может, и больше лиц, которые перемещены с Ближнего Востока, преимущественно – из Ирака, а также из Сирии, чтобы проводить гибридную атаку», – заявил премьер.
По его словам, эти мигранты могут наводнить Польшу и Литву. При этом Моравецкий убеждён, что подобная «провокация» была подготовлена белорусскими властями не самостоятельно, она «была инспирирована в Москве», передаёт Delfi.
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