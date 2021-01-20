В Подмосковье сразу у десятка второклассников обнаружили признаки кишечной инфекции

Политика

Сегодня, 20 января, появилась информация о массовом заболевании учащихся школы №5 в Электростали. Врачи обнаружили у младшеклассников симптомы кишечной инфекции неустановленной этиологии (КИНЭ).

За день до этого классные руководители учебного заведения начали получать сообщения от родителей учеников второго класса. Выяснилось, что вечером 19 января у некоторых школьников начались приступы рвоты. Днем позже у десятерых детей температура подскочила до 37, а у кого-то до 38 градусов. При этом выяснилось, что 50% заболевших не посещали школьную столовую накануне инцидента и вовсе в ней не питаются.

Как считают эксперты, пока преждевременно делать какие-либо выводы. Как правило, когда случается нечто подобное, сначала пытаются найти проблему в школьных столовых. Стоит отметить, что питание в школу №5 поставляет ООО «КП Экопродукт». Однако не стоит исключать, что причиной происшествия стал другой распространенный фактор, например, заболевание вроде рота- или норовируса.

Защититься от таких инфекций крайне непросто, так как они могут находиться в водопроводной воде, на поручнях общественного транспорта и других поверхностях, на немытых овощах и фруктах. Вирусы проникают в организм воздушно-капельным путем через рот и далее размножаются внутри организма.

Воздействию рота- и норавирусной инфекции подвержены как дети, так и взрослые. Однако первые переносят ее тяжелее. Данные инфекции также называютболезнями немытых рук. Основными симптомами при такой болезни являются повышенная температура, озноб, рвота, диарея и общая слабость, которая может затянуться на неделю и дольше. Установить точный диагноз можно только по результатам соответствующих анализов.

Стоит отметить, что надзорные органы держат на контроле произошедшее в школе №5. На данный момент состояние всех пострадавших школьников оценивается как удовлетворительное. Все они находятся дома под чутким наблюдением родителей и врачей, в госпитализации не нуждаются.