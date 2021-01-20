Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

В Подмосковье сразу у десятка второклассников обнаружили признаки кишечной инфекции

Кирилл Голубев
20 января, 2021 22:58
3 мин
Кирилл Голубев
20 января, 2021 22:58
3 мин

Сегодня, 20 января, появилась информация о массовом заболевании учащихся школы №5 в Электростали. Врачи обнаружили у младшеклассников симптомы кишечной инфекции неустановленной этиологии (КИНЭ).

За день до этого классные руководители учебного заведения начали получать сообщения от родителей учеников второго класса. Выяснилось, что вечером 19 января у некоторых школьников начались приступы рвоты. Днем позже у десятерых детей температура подскочила до 37, а у кого-то до 38 градусов. При этом выяснилось, что 50% заболевших не посещали школьную столовую накануне инцидента и вовсе в ней не питаются.

Как считают эксперты, пока преждевременно делать какие-либо выводы. Как правило, когда случается нечто подобное, сначала пытаются найти проблему в школьных столовых. Стоит отметить, что питание в школу №5 поставляет ООО «КП Экопродукт». Однако не стоит исключать, что причиной происшествия стал другой распространенный фактор, например, заболевание вроде рота- или норовируса.

Защититься от таких инфекций крайне непросто, так как они могут находиться в водопроводной воде, на поручнях общественного транспорта и других поверхностях, на немытых овощах и фруктах. Вирусы проникают в организм воздушно-капельным путем через рот и далее размножаются внутри организма.

Воздействию рота- и норавирусной инфекции подвержены как дети, так и взрослые. Однако первые переносят ее тяжелее. Данные инфекции также называютболезнями немытых рук. Основными симптомами при такой болезни являются повышенная температура, озноб, рвота, диарея и общая слабость, которая может затянуться на неделю и дольше. Установить точный диагноз можно только по результатам соответствующих анализов.

Стоит отметить, что надзорные органы держат на контроле произошедшее в школе №5. На данный момент состояние всех пострадавших школьников оценивается как удовлетворительное. Все они находятся дома под чутким наблюдением родителей и врачей, в госпитализации не нуждаются.

Поделиться
ТЕГИ
Дети
Школа
Инфекция
Отравление
3 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!