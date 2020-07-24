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В поддержку президента жители Болгарии закидали здание правительства яйцами

Анастасия Красильникова
24 июля, 2020 22:23
1 мин
Фото
Фото: сайт президента Болгарии

В Болгарии 16-й день подряд продолжаются акции протеста с требованием отставки правительства и главного прокурора страны. Сегодня в ходе митинга протестующие забросали административное здание перепилийными яйцами.

Несмотря на это, по информации ТАСС, в основном шествия проходят мирно. У всех правительственных зданий в центре Софии стянуты силовики, но в конфликт с участниками протеста они не вступают.

Напомним, после того, как президент Болгарии Румен Радев раскритиковал правительство Бойко Борисова, прокуратура арестовала двух сотрудников президентской администрации высокого ранга. Местные жители решили поддержать президента, и 9 июля на центральных площадях города собралось больше тысячи человек.

Прокуратура отступать не захотела, поэтому с того момента протесты под лозунгом «Защитим демократию» проходят каждый день. В основном митинговать на улицы болгарских городов выходят молодые люди.

темы
отставки
протесты
правительство
Болгария
1 мин