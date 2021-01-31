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Политика

В Петербурге жестко задерживают протестующих на площади у ТЮЗа

Сергей Михневич
31 января, 2021 16:50
1 мин
Сергей Михневич
31 января, 2021 16:50
1 мин
Протесты в России
РП

В центре Петербурга разгоняют участников оппозиционного митинга. В эти минуты протестующие вернулись на стартовую точку - Пионерскую площадь у ТЮЗа, их жестко разгоняют силовики, к задержанным применяют силу, передает корреспондент Русской планеты.

Людей тащат по земле, заламывая руки. Протестующие отбегают от отрядов силовиков, которые пытаются вытеснить людей с площади. Одного из задержанных, судя по фото, в автозак несли без сознания.

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