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Политика
Готовящиеся встречать Навального в аэропорту активисты задержаны в Петербурге
17 января, 2021 11:44
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В Петербурге полиция задержала шестерых активистов, которые отправлялись в аэропорт Внуково встречать политика Алексея Навального, возвращающегося сегодня, 17 января, из Германии.
Троим из них не дали сесть на поезд в Москву, еще троих остановили в аэропорту «Пулково» утром. Один из них — активист Павел Иванкин, сообщает радио «Эхо Москвы».
Накануне прокуратура столицы потребовала не устраивать массовых акций в аэропорту «Внуково» в связи с прилетом Навального из Германии. Предупреждения направили нескольким оппозиционным активистам.
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