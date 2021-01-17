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В Петербурге полиция задержала шестерых активистов, которые отправлялись в аэропорт Внуково встречать политика Алексея Навального, возвращающегося сегодня, 17 января, из Германии.

Троим из них не дали сесть на поезд в Москву, еще троих остановили в аэропорту «Пулково» утром. Один из них — активист Павел Иванкин, сообщает радио «Эхо Москвы».

Накануне прокуратура столицы потребовала не устраивать массовых акций в аэропорту «Внуково» в связи с прилетом Навального из Германии. Предупреждения направили нескольким оппозиционным активистам.