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Политика
В Петербурге силовики оцепили Гостиный двор и Исаакиевский сквер
23 января, 2021 12:09
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Flickr.com
В Петербурге Росгвардия и полиция оцепили Гостиный двор и Исаакиевский сквер. Ожидается, что туда прибудут участники несогласованного шествия в поддержку Алексея Навального.
Исаакиевский сквер окружают серые заграждения в два ряда, а у станции метро «Гостиный двор» установили временные оранжевые заборы. Правоохранители дежурят у памятника Медному всаднику, у Исаакиевского собора и у Дворцовой площади. На Дворцовой также замечены несколько машин полиции, передает Росбалт.
Ранее сообщалось, что в других городах России акции в поддержку арестованного оппозиционера уже начались. На них вышли жители Хабаровска, Владивостока, Томска, Иркутска, Новосибирска и других городов.
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