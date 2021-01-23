Политика

В Петербурге Росгвардия и полиция оцепили Гостиный двор и Исаакиевский сквер. Ожидается, что туда прибудут участники несогласованного шествия в поддержку Алексея Навального.

Исаакиевский сквер окружают серые заграждения в два ряда, а у станции метро «Гостиный двор» установили временные оранжевые заборы. Правоохранители дежурят у памятника Медному всаднику, у Исаакиевского собора и у Дворцовой площади. На Дворцовой также замечены несколько машин полиции, передает Росбалт.

Ранее сообщалось, что в других городах России акции в поддержку арестованного оппозиционера уже начались. На них вышли жители Хабаровска, Владивостока, Томска, Иркутска, Новосибирска и других городов.