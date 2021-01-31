В Петербурге не работает метро, перекрыт центр города

Политика

В Петербурге с раннего утра перекрыли центральные улицы. Движение по Невскому проспекту, на площади Восстания, Благовещенском, Дворцовом и Троицком мостах запрещено, сообщает Комитет по транспорту города в Telegram.

Ограничена работа метро и приостановлено движение общественного транспорта. По укороченным трассам направлены автобусы, троллейбусы и трамваи.

В центре города дежурят автомобили ГИБДД, загорожен участок от Марсова поля до Невского, забором обнесен Вечный огонь.

Сегодня в городах России проходят несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Первыми поддержать политика вышли жители Дальнего Востока и Сибири, сообщает Росбалт.