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В Петербурге не работает метро, перекрыт центр города

Сергей Михневич
31 января, 2021 11:57
1 мин
Сергей Михневич
31 января, 2021 11:57
1 мин
В Петербурге не работает метро, перекрыт центр города
Flickr

В Петербурге с раннего утра перекрыли центральные улицы. Движение по Невскому проспекту, на площади Восстания, Благовещенском, Дворцовом и Троицком мостах запрещено, сообщает Комитет по транспорту города в Telegram.

Ограничена работа метро и приостановлено движение общественного транспорта. По укороченным трассам направлены автобусы, троллейбусы и трамваи.

В центре города дежурят автомобили ГИБДД, загорожен участок от Марсова поля до Невского, забором обнесен Вечный огонь.

Сегодня в городах России проходят несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Первыми поддержать политика вышли жители Дальнего Востока и Сибири, сообщает Росбалт.

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