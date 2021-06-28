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Политика
В парламенте Грузии «послушали» гимн России
28 июня, 2021 15:53
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Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look press
Выступление в парламенте Грузии депутата от правящей партии «Грузинская мечта» Михаила Сарджвеладзе было прервано исполнением российского гимна.
Инцидент произошел сегодня, 28 июня во время внеочередного заседания парламента Грузии. Депутат оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нона Мамулашвили включила гимн России.
Спикер парламента Каха Кучава прокомментировал поступок оппозиционного депутата. «Вы воспроизводите гимн России в месте, где был подписан акт независимости Грузии. Браво, прекрасный пример! Позор госпоже Ноне», - заявил он.
Грузинские оппозиционеры не в первый раз включают в парламенте гимн РФ. Таким образом они намекают на то, что правящая партия «работает на интересы России», пишет «РИА Новости».
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