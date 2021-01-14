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Избранному президенту США Джозефу Байдену собираются объявить импичмент. Какие именно обвинения ему планируют выдвинуть, точно неизвестно.

Импичмент готовит новый член Палаты представителей Конгресса США, республиканка Марджори Тейлор Грин. Она собирается внести проект резолюции о привлечении к ответственности Байдена в первый же рабочий день на посту президента.

«...21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена», - заявила Грин.

В интервью газете The Hill она упомянула об «украинских связях» главы государства.

В 2020 году на Украине возбудили уголовное дело о возможном вмешательстве Байдена в работу экс-генпрокурора страны Виктора Шокина. Дело быстро закрыли. Было прекращено расследование покушения на бывшего генпрокурора. Попытку отравления связывали с расследованием деятельности газовой компании Burisma, одним из руководителей которой был сын Джо Байдена - Хантер.

Ранее сообщалось об импичменте президента США Дональда Трампа. За принятие резолюции проголосовали 217 конгрессменов, против высказались 192.