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В Омске начали задерживать людей на шествии в поддержку Навального

Сергей Михневич
23 января, 2021 12:50
1 мин
Сергей Михневич
23 января, 2021 12:50
1 мин
Омск
"ВК"/"Типичный Омск"

В Омске, несмотря на запреты властей, проходит шествие в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В центре города на Ленинградской и на Соборной площади собралось несколько сотен омичей.

На акции силовики уже задержали несколько человек, в числе первых оказалась молодая омичка. Ее и нескольких других протестующих, которые были с плакатами, увели в полицейский автобус. Как сообщает корреспондент NGS55.RU, сейчас протестующие направляются к Дому актера.

Ранее сообщалось, что в других городах России акции в поддержку арестованного оппозиционера уже начались. На них вышли жители Хабаровска, Владивостока, Томска, Иркутска, Новосибирска и других городов.

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Навальный
Омск
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