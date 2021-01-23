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Политика
В Омске начали задерживать людей на шествии в поддержку Навального
23 января, 2021 12:50
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"ВК"/"Типичный Омск"
В Омске, несмотря на запреты властей, проходит шествие в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В центре города на Ленинградской и на Соборной площади собралось несколько сотен омичей.
На акции силовики уже задержали несколько человек, в числе первых оказалась молодая омичка. Ее и нескольких других протестующих, которые были с плакатами, увели в полицейский автобус. Как сообщает корреспондент NGS55.RU, сейчас протестующие направляются к Дому актера.
Ранее сообщалось, что в других городах России акции в поддержку арестованного оппозиционера уже начались. На них вышли жители Хабаровска, Владивостока, Томска, Иркутска, Новосибирска и других городов.
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