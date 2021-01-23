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В Омске координатору штаба Навального назначили арест на семь суток

Сергей Михневич
23 января, 2021 19:43
1 мин
Сергей Михневич
23 января, 2021 19:43
1 мин
В Омске координатора штаба Навального Ольгу Картавцеву повторно признали виновной
Flickr.com

В Омске координатора штаба Навального Ольгу Картавцеву повторно признали виновной в организации шествия в поддержку оппозиционера по части 2 статьи 20.2 КоАП Российской Федерации.

Картавцевой назначили наказание — арест на 7 суток за то, что не согласовала предстоящий митинг с властями.

Сегодня, 23 января, Ольгу Картавцеву и ее заместителя Даниила Чебыкина задержали на выходе из дома. По данным издания их доставили в отдел полиции № 4. На Чебыкина составили протокол за сторис в социальной сети «Инстаграм». На Картавцеву — повторно за организацию шествия, пишет местный портал НГС.

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