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Политика
В охране Кремля «рассекретили» нового «спецсотрудника»
7 июня, 2021 10:39
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Pixabay
Федеральная служба охраны (ФСО) показала журналистам своего специального «сотрудника», который обеспечит защиту от ворон и других птиц.
Речь идет о самце полярной совы по кличке Буран. Птица входит в орнитологическую группу Службы коменданта Московского Кремля. Она обеспечивает защиту памятников культуры и важных государственных мероприятий от ворон и других птиц.
Буран был зачислен в штат охраны в 2020 году еще птенцом. Помимо совы в «штате» у кремлевских орнитологов находятся филин, сокол-балобан, сокол-сапсан и ястреб-тетеревятник.
Буран служит «приманкой», поскольку его вид в средней полосе не водится: вороны принимают сову за легкую добычу. Его задача — увести птиц подальше, где с ними «разберутся ястребы», сообщает 360tv.ru.
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