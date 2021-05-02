В Одессе националисты вышли на улицы города в годовщину пожара в Доме профсоюзов
В Одессе украинские националисты из разных организаций начали «марш защитников» в годовщину трагических событий в мае 2014 года, когда погибли 50 человек.
Сбор проходил на Соборной площади, где в этот день начались столкновения националистов и сторонников «антимайдана». Сейчас колонна следует по улице Дерибасовская в парк Шевченко.
Дорожное движение в этих местах перекрыто, на месте акции дежурят полицейские.
Часть националистов одета в камуфляж или футболки с партийной символикой. В руках они несут флаги Украины и скандируют националистические лозунги.
Напомним, 2 мая 2014 года украинские националисты заблокировали в Доме профсоюзов активистов палаточного лагеря на Куликовом поле, которые выступали против государственного переворота и националистической истерии на Украине. После этого они обстреляли и подожгли здание, пытающихся спастись из окон людей расстреливали и добивали на месте, многие из них погибли в пожаре, пишет RT.