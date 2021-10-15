В Общественной палате Ленинградской области решили сократить рабочий день людям с ожирением
Скандальный экс-депутат Владимир Петров из Ленобласти, перебравшийся в региональную Общественную палату, задумался о здоровье работающих людей с лишним весом. Предложение сократить рабочий день на один-два часа раньше для такой категории сотрудников он направил в Минтруд РФ.
«Сотрудники предприятий и учреждений, страдающие ожирением, имеющие желание сбросить лишний вес и привести здоровье в порядок, могли бы получить один–два дополнительных часа в неделю (за счет рабочего времени) для занятий спортом», – написал первый заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров.
Автор письма учёл, что такая инициатива будет затратна для работодателей, однако, по его мнению, она «окупится путём последующего оздоровления коллектива и, как следствие, ростом продуктивности труда».