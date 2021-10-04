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Политика
В новом созыве Госдумы РФ прибавится число комитетов
4 октября, 2021 19:25
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Youtube / Вести Новосибирск
В Госдуме восьмого созыва число комитетов планируется увеличить с 26 до 32. Об этом заявил вице-спикер ГД Александр Жуков.
По его словам, на первых заседаниях сформированной думы депутатам предложат на рассмотрение увеличение числа профильных комитетов.
«Перечень комитетов будет предложен фракциям, - рассказал вице-спикер. - Будет 32 комитета, увеличение связано с тем, что структуру комитетов предполагается приблизить максимально к структуре федеральных органов власти».
В пример Жуков привел думский комитет по физкультуре, туризму и молодежной политике. Госдуме будет предложено разделить его на три отдельных комитета по каждому из направлений, передаёт РИА «Новости».
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