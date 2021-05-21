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Политика
В новых столкновениях в Иерусалиме в полицейских полетели «коктейли Молотова»
21 мая, 2021 17:10
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PPI/Keystone Press Agency/Globallookpress
В Иерусалиме вновь вспыхнули беспорядки с участием недовольных происходящим палестинцев и полиции. На этот раз местом действия стала Храмовая гора.
При попытке силовиков подавить бунт, протесующие применили бутылки с зажигательной смесью, а также камни. Правоохранители ответили резиновыми пулями и светошумовыми гранатами.
Поводом для конфликта стал тот факт, что десятки тысяч палестинцев вышли отпраздновать заключение мирного договра между ХАМАС и Израилем. По данным REGNUM, около двух десятков человек оказались ранены в ходе подавления демонстрации.
Ранее в ХАМАС выступили с призывом к мирным палестинцам провести в столице «День ярости».
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