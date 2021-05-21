В новых столкновениях в Иерусалиме в полицейских полетели «коктейли Молотова»

Политика

В Иерусалиме вновь вспыхнули беспорядки с участием недовольных происходящим палестинцев и полиции. На этот раз местом действия стала Храмовая гора.

При попытке силовиков подавить бунт, протесующие применили бутылки с зажигательной смесью, а также камни. Правоохранители ответили резиновыми пулями и светошумовыми гранатами.

Поводом для конфликта стал тот факт, что десятки тысяч палестинцев вышли отпраздновать заключение мирного договра между ХАМАС и Израилем. По данным REGNUM, около двух десятков человек оказались ранены в ходе подавления демонстрации.

Ранее в ХАМАС выступили с призывом к мирным палестинцам провести в столице «День ярости».