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В ногу с ЕС? Франция не будет использовать вакцину AstraZeneca против коронавируса

Сергей Михневич
9 мая, 2021 19:14
1 мин
Сергей Михневич
9 мая, 2021 19:14
1 мин
TASS Host Photo Agency/Global Look Press
TASS Host Photo Agency/Global Look Press

Французские медики прекращают применять вакцину AstraZeneca против новых штаммов болезни. Для этого врачи начнут использовать препараты других производителей. Об этом сообщил президент республики Эмманюэль Макрон, выступая перед журналистами.

«Мы продолжаем сейчас применение этой вакцины, поскольку она помогает нам выйти из кризиса. Однако, чтобы ответить на угрозу новых штаммов, нам необходимы другие вакцины, которые более эффективны». – отметил он.

По мнению экспертов, таким образом французский лидер поддержал решение ЕС не обновлять контракт на поставки вакцины AstraZeneca.

Напомним, Еврокомиссия ранее направила судебный иск против компании AstraZeneca за невыполнение контракта на предзаказ препарата. Производители вакцины в первом квартале вместо предусмотренных по контракту 120 миллионов доз поставили лишь около 40 миллионов, пишет ТАСС.

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