В Москве завтра закроют магазины и изменят маршруты автобусов

Политика

В Москве 31 января закроют торговые центры и магазины, расположенные рядом с Лубянской площадью, изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«31 января в центре Москвы будут закрыты часть магазинов и кафе», — цитирует Немерюка РБК.

Закроют магазин «Детский мир», торговый центр «Наутилус», а также рестораны и кафе, расположенные на Лубянке. Кроме того, будут изменены 24 автобусных маршрута и будет перекрыт центр Москвы. С 8 часов утра закроют на выход семь станций метро и внесут ограничения на передвижения пешеходов.