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В Москве завтра закроют магазины и изменят маршруты автобусов
30 января, 2021 14:26
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В Москве 31 января закроют торговые центры и магазины, расположенные рядом с Лубянской площадью, изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«31 января в центре Москвы будут закрыты часть магазинов и кафе», — цитирует Немерюка РБК.
Закроют магазин «Детский мир», торговый центр «Наутилус», а также рестораны и кафе, расположенные на Лубянке. Кроме того, будут изменены 24 автобусных маршрута и будет перекрыт центр Москвы. С 8 часов утра закроют на выход семь станций метро и внесут ограничения на передвижения пешеходов.
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