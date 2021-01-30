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В Москве завтра закроют магазины и изменят маршруты автобусов

Сергей Михневич
30 января, 2021 14:26
1 мин
Сергей Михневич
30 января, 2021 14:26
1 мин
Москва
Flickr

В Москве 31 января закроют торговые центры и магазины, расположенные рядом с Лубянской площадью, изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«31 января в центре Москвы будут закрыты часть магазинов и кафе», — цитирует Немерюка РБК.

Закроют магазин «Детский мир», торговый центр «Наутилус», а также рестораны и кафе, расположенные на Лубянке. Кроме того, будут изменены 24 автобусных маршрута и будет перекрыт центр Москвы. С 8 часов утра закроют на выход семь станций метро и внесут ограничения на передвижения пешеходов.

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