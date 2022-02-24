В Москве закрыли Красную площадь. Ситуация обязывает
В Москве закрыли Красную площадь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что способствует повышенному уровню осторожности.
Кремлевского чиновника попросили прокомментировать сообщения о перекрытии Красной площади. На это он сказал: «Наверняка здесь нужно адресовать вопрос органам внутренних дел, но, безусловно, ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности и осторожности».
Его слова приводит РИА Новости.
В ФСО опровергли закрытие Красной площади. Telegram-канал «Подъем» созвонился с главой отдела по связям с общественностью Денисом Симоновым - он заявил, что по площади ходят люди.
Поступали сообщения об эвакуации ГУМа. Симонов заявил, что и там «ничего такого страшного не случилось».
Ранее стало известно, какой зарубежный лидер проведет первую после начала военной операции России встречу с президентом Владимиром Путиным.