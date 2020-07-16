По состоянию на 16 июля 10:30
Заболевших752 797
За последние сутки6 428
Выздоровело531 692
Умерло11 937
Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

В Москве винтят протестующих в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Анастасия Красильникова
16 июля, 2020 20:39
2 мин
Фото
Фото: Моспрогулка

В Москве у здания ФСБ на Лубянке проходит серия одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которых обвиняют в организации экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК).

Активисты заявляют, что уголовное дело было полностью сфабриковано и требуют свободы всем фигурантам.

По информации «МБХ медиа», к восьми часам вечера у здания ФСБ были задержаны уже 19 человек. Среди них — пресс-секретарь движения «Гражданское общество» Егор Илюшкин, координатор «Открытой России» Мария Кузнецова и журналист Анна Наринская.

Напомним, фигуранты дела «Нового величия» были задержаны еще весной 2018 года. Адвокаты задержанных утверждают, что против них дал сотрудник ФСБ, также состоявший в «Новом величии». Именно он предложил сделать из оппозиционного чата политическое движение, что дало властям возможность завести на участников сообщества уголовное дело.

Двое фигурантов дела — Павел Ребровский и Рустам Рустамов — уже были осуждена на 2,5 года колонии и 1,5 года условно, соответственно. Еще один фигурант дела Сергей Гаврилов скрывается на Украине.

14 июля обвинение попросило приговорить трех фигурантов дела к срокам до 7,5 лет, а осатвшихся четверых — к условным срокам.

темы
Москва
протесты
экстремизм
дело «Нового величия»
2 мин