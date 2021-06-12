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Политика
В Москве задержали дававшую интервью участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
12 июня, 2021 19:12
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Москве за курение в неположеннном месте стражи порядка задержали одну из активисток Pussy Riot Веронику Никульшину.
«Веронику сейчас привезли в ОВД «Мещанский», я жду встречи в ней. Ее задержали полицейские в районе Лубянки», - сказал адвокат Дмитрий Захватов.
Во время задержания девушка давала интервью для YouTube-канала «Редакция», рассказал журналист Алексей Пивоваров.
На Марию Алехину, другую участницу группы, заведено уголовное дело о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, пишет РИА «Новости».
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